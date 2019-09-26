Колишній міський голова Києва назвав найбільшу проблему для столиці



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Колишній очільник Києва Олександр Омельченко

Олександр Омельченко: Негативів багато, але найстрашніше – корупція

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» назвав найбільшу проблему для столиці.

За його словами, негативів багато, але найстрашніше – корупція.

«Я завжди вірив у мудрість киян, ніколи не був песимістом. Ми все зробимо, щоби в Києві було краще, ніж останні 10-12 років. Гордитися владою Києва? За 7 років жодної станції метрополітену, 5 років усе літо без гарячої води, черги на 4-5 років у дитячі садочки, першокласників до 40 дітей у класах. Негативів багато, але найстрашніше – корупція. Київ входить у добру п’ятірку за рівнем корупції як у кадрових питаннях, так і у фінансових питаннях», - зазначив Омельченко.

«Я завжди вірив у мудрість киян, ніколи не був песимістом. Ми все зробимо, щоби в Києві було краще, ніж останні 10-12 років. Гордитися владою Києва? За 7 років жодної станції метрополітену, 5 років усе літо без гарячої води, черги на 4-5 років у дитячі садочки, першокласників до 40 дітей у класах. Негативів багато, але найстрашніше – корупція. Київ входить у добру п’ятірку за рівнем корупції як у кадрових питаннях, так і у фінансових питаннях».

На зауваження «Главкома», що питання про корупцію – це питання перш за все до правоохоронних органів, а не до політичного керівництва, колишній очільник Києва відповів: «До них також».

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.