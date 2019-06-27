У Данії представили новий склад уряду



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У Данії на виборах перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен

Данія стала третьою скандинавською країною, де цього року було сформовано лівоцентричний уряд

Очільниця Соціал-демократичної партії Данії Метте Фредеріксен представила новий склад уряду країни в складі 20 осіб. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

До нового уряду ввійшли такі особи, як колишні депутати Європейського парламенту Єппе Кофод і Ніколай Ваммен. Перший буде очолювати МЗС, а другий Міністерство фінансів.

Кофод відзначився тим, що в Європейському парламенті очолював спеціальний комітет із податкових злочинів та уникнення сплати податків і був активним критиком схем по відмиванню грошей, які мали місце в данському Danske Bank.

Данія стала третьою скандинавською країною, в якій цього року було сформовано лівоцентричний уряд – до цього відповідні уряди були створені в Швеції і Фінляндії.

Очільниця Соціал-демократичної партії Данії до цього прийняла рішення сформувати однопартійний уряд меншості.

Раніше повідомлялося, що на виборах у парламент Данії перемагають соціал-демократи.

Данські соціал-демократи наполягають на більш жорсткій політиці щодо мігрантів. Минулого року вони запропонували відправляти шукачів притулку до спеціальних центрів за межами Європи - наприклад, у Північній Африці. Вони також хотіли обмежити кількість «незахідних» мігрантів, які можуть в'їхати в країну.

У Швеції з січня 2019 року править коаліція соціал-демократів і «зелених». У Фінляндії на квітневих виборах також перемогли соціал-демократи, які потім утворили урядовий альянс з центристами і трьома малим партіями.

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