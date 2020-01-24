У Давос оформили відрядження 23 нардепи (список)
Цьогоріч у Давосі проходив ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум
В апараті Ради уточнили, що на жодне 23 відряджень не виділялися бюджетні кошти
23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Про це «Радіо Свобода» повідомили в апараті Верховної Ради.
Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.
Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень:
- Марина Бардіна («Слуга народу»)
- Леся Василенко («Голос»)
- Вадим Галайчук («Слуга народу»)
- Ярослав Железняк («Голос»)
- Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)
- Андрій Жупанин («Слуга народу»)
- Леся Забуранна («Слуга народу»)
- Марія Іонова («Європейська солідарність»)
- Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)
- Олена Кондратюк («Батьківщина»)
- Олександр Корнієнко («Слуга народу»)
- Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)
- Євгенія Кравчук («Слуга народу»)
- Іван Крулько («Батьківщина»)
- Юлія Овчинникова («Слуга народу»)
- Роксолана Підласа («Слуга народу»)
- Єгор Чернєв («Слуга народу»)
- Альона Шкрум («Батьківщина»)
- Олена Шуляк («Слуга народу»)
- Святослав Юраш («Слуга народу»)
- Ярослав Юрчишин («Голос»)
- Єлизавети Ясько («Слуга народу»)
- Дмитро Наталуха («Слуга народу»)
В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які теж їздили до Давосу.
До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.