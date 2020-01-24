У Давос оформили відрядження 23 нардепи (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цьогоріч у Давосі проходив ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум

В апараті Ради уточнили, що на жодне 23 відряджень не виділялися бюджетні кошти

23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Про це «Радіо Свобода» повідомили в апараті Верховної Ради.

Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.

Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень:

Марина Бардіна («Слуга народу»)

Леся Василенко («Голос»)

Вадим Галайчук («Слуга народу»)

Ярослав Железняк («Голос»)

Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)

Андрій Жупанин («Слуга народу»)

Леся Забуранна («Слуга народу»)

Марія Іонова («Європейська солідарність»)

Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)

Олена Кондратюк («Батьківщина»)

Олександр Корнієнко («Слуга народу»)

Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)

Євгенія Кравчук («Слуга народу»)

Іван Крулько («Батьківщина»)

Юлія Овчинникова («Слуга народу»)

Роксолана Підласа («Слуга народу»)

Єгор Чернєв («Слуга народу»)

Альона Шкрум («Батьківщина»)

Олена Шуляк («Слуга народу»)

Святослав Юраш («Слуга народу»)

Ярослав Юрчишин («Голос»)

Єлизавети Ясько («Слуга народу»)

Дмитро Наталуха («Слуга народу»)

В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які теж їздили до Давосу.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.