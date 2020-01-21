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    Зеленський виступить у Давосі зі зверненням

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    Звернення Володимира&nbsp;Зеленського відбудеться 22 січня у Давосі - Зеленський виступить у Давосі зі зверненням
    Звернення Володимира Зеленського відбудеться 22 січня у Давосі

    Сесія за участю Зеленського транслюватиметься у прямому ефірі

    Президент Володимир Зеленський виступить зі спеціальним звернення на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

    Про це зазначається у програмі форуму на 22 січня.

    «Спеціальне звернення Володимира Зеленського, президента України», - йдеться у порядку денному денному форуму 22 січня.

    Планується, що захід розпочнеться о 16-15 (за місцевим часом) і триватиме півгодини.

    Організатори також повідомили, що сесія за участю Зеленського транслюватиметься у прямому ефірі та матиме синхронний переклад.

    Як відомо, сьогодні у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

    Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

    До слова, прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос.

    У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.

    економіка Швейцарія бізнес Володимир Зеленський президент
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