Результат обшуків у ДАБІ: ліцензію, за яку вимагали хабар, підписав ексголова ДАБІ Строкач



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Олександр Строкач вважається людиною Олексія Кудрявцева, теж ексглави ДАБІ, який «погорів» в 2018 році на підробленому паспорті

Ліцензія, за яку передавали хабар, була підписана Строкачем 27 грудня 2019, в останній день виконання його повноважень на посаді в.о. голови ДАБІ

Сумнівну ліцензію на здійснення будівельних робіт, за сприяння в отриманні якої директор юридичної компанії погоріла на хабарі, підписав колишній в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач.

Про це повідомляє ДС з посиланням на джерела в Нацполіціі і ДАБІ.

Зазначається, що ліцензія, за яку передавали хабар, була підписана Строкачем 27 грудня 2019, в останній день виконання його повноважень на посаді в.о. голови ДАБІ.

«Директор юридичної компанії отримала від громадянина $1900 хабара за ліцензію на проведення будівельних робіт за класом наслідків СС3. Цю суму підозрювана мала передати посадовцям Державної архітектурно-будівельної інспекції України для прийняття ними позитивного рішення», - йдеться в повідомленні Нацполіції за підсумками обшуків 22 січня в приміщенні ДАБІ та в офісі одного приватного підприємства.

Нагадаємо, що Олександр Строкач вважається людиною Олексія Кудрявцева, теж ексглави ДАБІ, який «погорів» в 2018 році на підробленому паспорті. Незважаючи на той факт, що Кудрявцев був звільнений через підробку документів, джерела на ринку стверджували, що реальна причина звільнення - захмарна корупція в ДАБІ.

Незважаючи на існування кримінального провадження за фактом підробки документів (диплома), Кудрявцев з осені цього року продовжував активно впливати на ДАБІ через свого протеже Олександра Строкача. За даними джерел, факт видачі сумнівною ліцензії, зафіксований Нацполіцією, це лише одна зі схем, що набрали обертів в ДАБІ у вересні-грудні 2019 року.