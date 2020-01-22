  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Куратором» будівельної галузі став позаштатний працівник Офісу президента?

    • Розсилка
    До сфер впливу позаштатного працівника Офісу президента належить вирішення кадрових питань в областях та забудова столиці - «Куратором» будівельної галузі став позаштатний працівник Офісу президента?
    До сфер впливу позаштатного працівника Офісу президента належить вирішення кадрових питань в областях та забудова столиці

    За можливість поговорити з Родіним та «вирішити питання», відвідувач-прохач має заплатити $50 тис

    «Куратором» будівельної галузі та, зокрема, діяльності ДАБІ в Офісі президента є радник на громадських засадах одного із заступників голови Володимир Родін.

    Про це йдеться в матеріалі «Главкому».

    За інформацією журналістів, позаштатний працівник має власний кабінет в Офісі президента, а до сфер його впливу належить вирішення кадрових питань в областях та забудова столиці.

    Володимир Родін тісно пов’язаний з будівельною сферою, він тривалий час працював топ-менеджером у будівельній компанії BD Holding, що об’єднує десяток компаній. «Окрім того, у травні минулого року Родін став власником компанії BD Network – провайдера інтернету та цифрового телебачення, що обслуговує мешканців об’єктів, які звів забудовник BD Holding – зокрема, і житловий комплекс «Європейка», - йдеться в матеріалі.

    За даними ЗМІ, Родін активно бере участь у нарадах в Офісі президента, а ще «дуже цінує свій час та зусилля. За можливість поговорити з Родіним та «вирішити питання», відвідувач-прохач має заплатити $50 тис».

    Нагадаємо, минулого тижня в будівельній галузі спалахнув скандал. На розширеному засіданні за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарука забудовники поскаржилися на відновлення старих корупційних схем при новій очільниці інспекції – Олені Костенко.

    «Батьками» цих схем журналісти називають ексчиновників часів Януковича та соратників скандального екскерівника ДАБІ Києва Кучера Сергієнка та Воробйова, які в статусі радників повернулися в ДАБІ. За даними учасників ринку, саме вони відновили схему «5 доларів з квадратного метра» (які треба сплатити за отримання дозвільних документів на будівництво).

    Прем’єр дав доручення в.о. голови ДАБІ Костенко звільнити одіозних чиновників та запевнив, що ніяких корупційних схем у Інспекції не буде.

    Читайте більше: 
    ЗМІ телебачення Київ будівництво забудова скандал ДАБІ радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ