«Куратором» будівельної галузі став позаштатний працівник Офісу президента?



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До сфер впливу позаштатного працівника Офісу президента належить вирішення кадрових питань в областях та забудова столиці

За можливість поговорити з Родіним та «вирішити питання», відвідувач-прохач має заплатити $50 тис

«Куратором» будівельної галузі та, зокрема, діяльності ДАБІ в Офісі президента є радник на громадських засадах одного із заступників голови Володимир Родін.

Про це йдеться в матеріалі «Главкому».

За інформацією журналістів, позаштатний працівник має власний кабінет в Офісі президента, а до сфер його впливу належить вирішення кадрових питань в областях та забудова столиці.

Володимир Родін тісно пов’язаний з будівельною сферою, він тривалий час працював топ-менеджером у будівельній компанії BD Holding, що об’єднує десяток компаній. «Окрім того, у травні минулого року Родін став власником компанії BD Network – провайдера інтернету та цифрового телебачення, що обслуговує мешканців об’єктів, які звів забудовник BD Holding – зокрема, і житловий комплекс «Європейка», - йдеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, Родін активно бере участь у нарадах в Офісі президента, а ще «дуже цінує свій час та зусилля. За можливість поговорити з Родіним та «вирішити питання», відвідувач-прохач має заплатити $50 тис».

Нагадаємо, минулого тижня в будівельній галузі спалахнув скандал. На розширеному засіданні за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарука забудовники поскаржилися на відновлення старих корупційних схем при новій очільниці інспекції – Олені Костенко.

«Батьками» цих схем журналісти називають ексчиновників часів Януковича та соратників скандального екскерівника ДАБІ Києва Кучера Сергієнка та Воробйова, які в статусі радників повернулися в ДАБІ. За даними учасників ринку, саме вони відновили схему «5 доларів з квадратного метра» (які треба сплатити за отримання дозвільних документів на будівництво).

Прем’єр дав доручення в.о. голови ДАБІ Костенко звільнити одіозних чиновників та запевнив, що ніяких корупційних схем у Інспекції не буде.

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