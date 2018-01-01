У Держдепі не змогли підтвердити відправку «Джавелінів» в Україну

Представник Держдепу заявила, що у неї немає інформації про поставки Україні протитанкових комплексів

Офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Ноєрт не змогла відповісти на запитання про терміни відправки протитанкових комплексів «Джавелін» в Україну. Про це вона заявила на регулярному брифінгу. «Ще одним пунктом у списку жорстких дій адміністрації проти російського уряду, ймовірно, може бути рішення відправити



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Офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Ноєрт

Представник Держдепу заявила, що у неї немає інформації про поставки Україні протитанкових комплексів

Офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Ноєрт не змогла відповісти на запитання про терміни відправки протитанкових комплексів «Джавелін» в Україну.

Про це вона заявила на регулярному брифінгу.

«Ще одним пунктом у списку жорстких дій адміністрації проти російського уряду, ймовірно, може бути рішення відправити «Джавелін» в Україну. Це вже сталося? З точки зору термінів, вони вже в Україні?» - запитав один із журналістів.

На що Ноєрт відповіла, що у неї немає такої інформації.

«Мені потрібно перевірити, я не впевнена. Навіть якщо їх поставили, я не впевнена, що ми змогли б це підтвердити», – відповіла Ноєрт.

Нещодавно американський генерал заявив, що «Джавеліни» вже скоро будуть в Україні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «Джавеліни».

Наприкінці січня спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США почали підготовку до надання Україні «Джавелінів».

Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що дата отримання Україною «Джавелінів» стане відома 2 лютого.

Нагадаємо, що ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

Джерело: РБК-Україна