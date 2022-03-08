У Держспецзв'язку попередили про новий небезпечний комп'ютерний вірус

Файл «довідка.zip» встановлює і запускає на комп'ютерах шкідливу програму

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл, який встановлює і запускає на комп'ютерах шкідливу програму. Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Телеграмі.

Зазначається, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл «довідка.zip», який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm».

Цей CHM-файл містить зображення-приманку «image.jpg» (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів.

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