У Кривому Розі діти прикували матір до труби

Діти під час гри пристебнули жінку, а відкрити замок самостійно вже не змогли

У Кривому Розі на вулиці Панаса Мирного сталася нетривіальна подія – діти прикували свою матір кайданками до металевої конструкції.

Як з'ясувалося, жодних злих намірів малеча на меті не мала, а просто під час гри саморобними кайданками пристебнули жінку, а відкрити замок самостійно вже не змогли, внаслідок чого їхня матір опинилася у «полоні», передає пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На місце події довелося викликати рятувальників. Надзвичайники за допомогою шанцевого інструменту та підручними засобами (шпилькою) відкрили кайданки та звільнили руку жінки 1982 року народження. Госпіталізація до медичного закладу не знадобилась.

Раніше у Кривому Розі батьки прикували семирічного хлопчика до батареї. Дитина викликала копів. Батьки, до яких додзвонились правоохоронці, пояснили свої дії тим, що хлопчик тікає з дому, от вони і пристебнули його, а самі пішли на роботу.

Додамо, що минулої неділі к Кривому Розі у дворі житлового дому у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постражадли четверо осіб, троє з яких – полісмени, які приїхали на виклик.