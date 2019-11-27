У Кам’янці-Подільському поліція затримала «мінера» мосту



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Чоловік уже не раз притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики поліції

У Кам’янці-Подільському працівники поліції встановили та затримали чоловіка, який повідомив на лінію «102» про замінування одного з центральних мостів міста.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

«Телефонний дзвінок надійшов до оператора call-центру 26 листопада о 03:22. Незнайомець повідомив, що у Кам’янці-Подільському він замінував міст під назвою «Лань, що біжить», - розповіли в поліції.

Зазначається, що у вказане чоловіком місце виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Інформація про замінування не підтвердилася.

До ранку поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий 40-річний мешканець, який перебував у нетверезому стані.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 259 Кримінального кодексу України - Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Як з’ясували працівники поліції, чоловік уже не раз притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики поліції.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.