Сінгапур відкриється для туристів з «ковідними» паспортами

Travel Pass протестувала авіакомпанія Singapore Airlines і ще 20 перевізників

Із травня 2021 року Сінгапур планує почати приймати туристів з електронними сертифікати Travel Pass, які міститимуть інформацію про вакцинацію проти коронавірусу або результати тестів.

Для перевірки мандрівників перед вильотом буде використовуватися мобільний проїзний квиток Міжнародної асоціації повітряного транспорту: щоб отримати дозвіл на виліт та в'їзд в країну, мандрівник буде зобов'язаний показати у додатку в смартфоні дані з акредитованих лабораторій, передає Reuters.

Сінгапур стане однією з перших країн, які прийняли таку ініціативу. Документ вже тестувала авіакомпанія Singapore Airlines, ще понад 20 авіаперевізників, зокрема Emirates, Qatar Airways та Malaysia Airlines, також тестують цей документ.

Авіакомпанії сподіваються на збільшення кількості країн, які ухвалять цифрові документи, що дозволить відновити перельоти та уникнути ускладнень та затримок в аеропортах, де потрібні багаторазові перевірки документів.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що в уряді триває підготовка до запровадження «ковідних» паспортів в Україні.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту ухвалили рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

Тим часом рівень вакцинації в світі проти Covid-19 лякає. Дуже низькими темпами просувається кампанія з щеплення в Украаїні.

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