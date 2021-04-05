Чому люди повторно хворіють на Covid-19: роз’яснення епідеміолога

Оптимальними способами вберегтися від Covid-19 є захист верхніх дихальних шляхів та очей, дотримання дистанції та періодичне провітрювання

Повторні випадки захворювання на Covid-19 можуть відбуватися через зміни генотипу вірусів та особливості імунної системи людини, яка піддається ризику зараження. Про це розповіла епідеміолог та завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталія Виноград.

За її словами, у випадку особливості імунної системи повторне зараження обумовлено певними вадами неспецифічної ланки імунної системи, так звана перша лінія захисту.

Епідеміолог зазначила, що найчастіше повторні випадки захворювання на коронавірусну хворобу стаються серед представників професійних груп ризику.

«Особливо це стосується медиків, адже їм неможливо дотримувати дистанцію, а це один із головних запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні МОЗу.

Виноград нагадала, що на початку пандемії порятунок від коронавірусної інфекції науковці вбачали у створенні колективного імунітету. Проте відбуваються повторні захворювання, термін, яких становив від 19 днів і до 3 місяців. Також відбувається розвиток так званого «довгого ковіду» або «постковідного синдрому».

«І тут постає питання: деякі випадки можна оцінювати як повторне захворювання чи як активація збудника, який лишився в організмі. Для визначення виставили регламенти, які більшість держав і випадків не витримали, тому велика частина захворювань не могли бути підтверджені як повторні. Після секвенування збудника по першому і другому випадку хвороби лише у деяких збудники виявились відмінними», – уточнила Виноград.

Епідеміолог нагадала, що оптимальними способами вберегтися від Covid-19 є захист верхніх дихальних шляхів та очей, дотримання дистанції та періодичне провітрювання, особливо в закладах охорони здоров’я.

Тим часом очільник МОЗ Максим Степанов вважаає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.