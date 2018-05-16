Митрополит УПЦ МП пояснив, що робити тим, хто не захоче переходити в єдину Українську церкву

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Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній

22 квітня президент України заявив, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук) розказав у інтерв’ю «Главкому», що робити тим, хто не захоче переходити в єдину Українську церкву.

Софроній підкреслює, що якщо Вселенський Патріарх дасть томос на створення автокефалії, то так чи інакше, «незадоволені будуть, однозначно».

«Але чому нам боятися розколу? – говорить митрополит. – Він уже є, і не один, аж три в Україні. Ну ще один буде. Але що з того? Буде ж наша церква! А як ви не хочете, то, будь ласка, організовуйте свої приходи так, як це робить Руська православна церква за кордоном, де вона має свої приходи, своїх єпископів. От і в Україні вона буде мати. А то все лякають розколом. То нехай, нехай хоч Путіну моляться».

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Митрополит УМЦ МП Софроній: Ті, хто не захоче до єдиної церкви, стануть РПЦ за кордоном. І там хай хоч Путіну моляться