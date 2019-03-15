У столичному магазині касир замінив купюру і звинуватив покупця у спробі розрахуватися сувенірними грішми



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Фото: Нацполіція

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства

У Дарницькому районі Києва звичайний похід до магазину обернувся для 29-річної жінки неприємним інцидентом і годинним спілкуванням із поліцейськими. Причиною тому став касир, який звинуватив її у намаганні розрахуватися за товар сувенірною купюрою номіналом у 500 гривень. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«39-річний чоловік заздалегідь приготував фальшиві гроші з надписом «п’ятсот сувенірів», поклав їх у касу і чекав слушний момент. Касир зупинив жінку, коли вона надала банкноту 500 гривень для оплати продуктів вартістю 380 гривень. Однак замість решти жінка отримала сувенірну «п’ятисотку» та звинувачення у фальшивомонетництві», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відвідувачка магазину не розгубилася і повідомила, що це – не її купюра і що вона давала касиру справжні 500 гривень, тож викликала поліцію. Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні експертизи. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомлялося, у Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів».