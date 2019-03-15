У Києві нотаріус переписав квартиру хворої на шизофренію жінки на нового власника
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Розсилка
Розслідується кримінальна справа за ознаками шахрайства
Солом’янський районний суд Києва арештував квартиру, яка належала покійній жінці.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 7 березня.
Розслідується кримінальна справа за ознаками шахрайства.
Так, у червні 2011 року нотаріус посвідчив договір довічного утримання. Жінка за цим договором віддавала квартиру площею 45,4 кв. м.
У серпні 2012-го жінка померла. У грудні 2014 року на підставі договору довічного утримання нотаріус зареєстрував квартиру на нового власника. 23 травня 2018 року квартиру купила інша особа.
Згідно з висновком експерта, станом на 10 червня 2011 року, а саме на період укладання договору довічного утримання, жінка страждала на стійкий психічний розлад у вигляді шизофренії, параноїдна форма, на тлі органічного ураження головного мозку і порушень в області пам’яті. Експерт вважає, що жінка за психічним станом не усвідомлювала своїх дій та не могла керувати ними.