На Львівщині автівка з’їхала в озеро: четверо загиблих



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На Львівщині автівка з’їхала в озеро Фото: ДСНС

Водій автомобіля «Audi-80» не впорався з керуванням та злетів в озеро

У Львівській області 16 лютого легкова автівка з’їхала в озеро, загинули чотири людини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«16 лютого о 08:53 год. надійшло повідомлення, що на автодорозі Рава-Руська – Судова Вишня при в’їзді в с. Коти Яворівського району автомобіль «Audi-80» не впорався з керуванням та злетів в озеро», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники підняли автомобіль з дна озера, в ньому виявили тіла загиблих.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по обстеженню дна озера.

Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу.

Нагадаємо, під Києвом авто з дитиною впало у річку і потонуло.

Як повідомлялося, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.