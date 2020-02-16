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    На Львівщині автівка з’їхала в озеро: четверо загиблих

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    На Львівщині автівка з’їхала в озеро
    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля «Audi-80» не впорався з керуванням та злетів в озеро

    У Львівській області 16 лютого легкова автівка з’їхала в озеро, загинули чотири людини.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    «16 лютого о 08:53 год. надійшло повідомлення, що на автодорозі Рава-Руська – Судова Вишня при в’їзді в с. Коти Яворівського району автомобіль «Audi-80» не впорався з керуванням та злетів в озеро», – мовиться у повідомленні.

    Рятувальники підняли автомобіль з дна озера, в ньому виявили тіла загиблих.

    Обставини ДТП з’ясовуються.

    Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по обстеженню дна озера.

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    На Львівщині автівка з’їхала в озеро: четверо загиблих
    На Львівщині автівка з’їхала в озеро: четверо загиблих
    Фото: ДСНС

    Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу.

    Нагадаємо, під Києвом авто з дитиною впало у річку і потонуло.

    Як повідомлялося, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.

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    ДТП Львівщина ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники
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