На Троєщині п’яний водій таксі влаштував серйозну ДТП з постраждалими (фото, відео)



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Від удару обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Водій Hyundai служби таксі Uber на світлофорі протаранив Dacia

У ніч на понеділок, 17 лютого, на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Сержа Лифаря у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Hyundai Accent служби таксі Uber і Dacia Logan. В результаті аварії постраждали три людини.

Аварія трапилася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів водій Dacia, він рухався по Бальзака в бік вулиці Милославської з двома дівчатами в салоні. Перед перехрестям з вулицею Лифаря він зупинився, оскільки загорівся червоний сигнал світлофора. У цей момент чоловік відчув сильний удар в задню частину автівки. Від удару його машину розвернуло.

Коли він вийшов на вулицю, то побачив, що в нього врізався Hyundai служби таксі Uber, в якому була дівчина-пасажир.

Від удару обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження. В результаті зіткнення до лікарні потрапили троє дівчат.

У водія Hyundai були явні ознаки алкогольного сп'яніння, а в салоні його машини лежали пляшки з-під алкоголю. Щоб уникнути самосуду, його посадили в патрульний автомобіль, де він заснув.

Під час медичного огляду водій Hyundai пройшов тест на наявність алкоголю в крові. Прилад показав 2,02 проміле.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.