У Дніпрі затримали маніяка, який нападав на жінок



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Підозрюваного затримали після скоєння чергового злочину

У вівторок чоловік вдарив в обличчя вагітну дівчину та втік додому. Чоловік підозрюється у 7 нападах на жінок.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

Потерпіла одразу зателефонувала в поліцію та повідомила про злочин. На виклик виїхали співробітники Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, екіпаж тактико-оперативного реагування та патрульні поліцейські.

За словами очевидців було встановлено, що нападник втік до під’їзду та сховався у квартирі. Чоловіка затримали – ним виявився 32-річний місцевий житель. Зараз його опитують у відділенні поліції.

Затриманий вже зізнався у нападах на жінок, також потерпіла впізнала в ньому свого кривдника.

Наразі триває процес впізнання з боку інших потерпілих жінок.

Так, чоловік підозрюється у 7 нападах на жінок в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столичні поліцейські затримали чоловіка, від дій якого протягом місяця постраждали кілька людей.

Нападником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Він проживав разом з батьками, у червні його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.