Злодії з Дніпра прославилися на весь Інтернет

Невдала крадіжка кабелю в багатоквартирному будинку Дніпра

В одному з багатоквартирних будинків Дніпра, 23 лютого, двоє невідомих намагалися вирізати кабель. Кримінальна подія сталася за адресою: Запорізьке шосе, 48. Крім інтернет-кабелів, злодюжки, мабуть, хотіли прихопити з собою і лічильники. Але помітивши, що за ними спостерігають, дніпровські Боні і Клайд передумали закінчувати розпочате і зникли.



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Злодії намагалися вкрасти кабель

Невдала крадіжка кабелю в багатоквартирному будинку Дніпра

В одному з багатоквартирних будинків Дніпра, 23 лютого, двоє невідомих намагалися вирізати кабель. Кримінальна подія сталася за адресою: Запорізьке шосе, 48.

Крім інтернет-кабелів, злодюжки, мабуть, хотіли прихопити з собою і лічильники. Але помітивши, що за ними спостерігають, дніпровські Боні і Клайд передумали закінчувати розпочате і зникли. Про це повідомила мешканка будинку, чиї камери зафіксували момент невдалої крадіжки.

«Це вже накипіло, у нас крадуть постійно, бувало таке, що і камери крали. Місто повинно знати своїх героїв. До речі, у них напрацьована практика: жінка пройшлася і заклеїла все «глазки» папером», - додала жінка.

Писати заяву в поліцію мешканці квартири не стали, так як, фактично, самої крадіжки не було. Однак за подібні «витівки» зловмисникам загрожує відповідальність за статтею 185 КК України (крадіжка) або статті 173 КУпАП (хуліганство).

Джерело: Информатор