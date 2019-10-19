У Дрогобичі на території колишньої в’язниці НКВС проводять розкопки, на які запросили поляків



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З 15 жовтня фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» проводять пошуково-ексгумаційні дослідження на вулиці Стрийській, 3, де колись була в’язниця НКВС Фото: Міська рада Дрогобича

Двоє експертів польського Інституту національної пам’яті будуть спостерігачами на розкопках у Дрогобичі

Експертів польського Інституту національної пам’яті запрошено до участі в археологічних розкопках у Дрогобичі. У жовтні там відкрито безіменні могили, в яких можуть бути похоронені поляки.

Про це повідомляє Польське радіо.

Віцеголова Інституту національної пам’яті Кшиштоф Шваґжик розповів, що пошукові роботи ведуться на території колишньої в’язниці НКВС, туди поїхало двоє працівників Інституту.

«Ми будемо спостерігачами, бо в такій формулі нас запрошено. Отже, двоє фахівців з нашого боку аналізуватимуть дії, які там відбуваються. Намагатимемося зібрати достатньо матеріалу, щоб, можливо, в майбутньому частину знайдених останків зідентифікувати. Ми не сумніваємося, що там є також польські громадяни – Другої Речі Посполитої», - зазначив Шваґжик.

До слова, у міськраді Дрогобича повідомили, що з 15 жовтня фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» на вулиці Стрийській, 3, де колись була в’язниця НКВС, проводять пошуково-ексгумаційні дослідження.

«Вже знайдено останки 16 осіб з виявлених 13 захоронень. Фахівці та історики передбачають, що цих осіб було вбито у 1939-1941 роках або після 1944-го року. Ці висновки зроблені з того, що у черепах наявні кульові отвори в частині потилиці. З огляду на хаотичність розташування останків, фахівці припускають, що захоронювали тіла в нічну пору в кілька етапів. Також виявлено рештки взуття, одягу та кулі від зброї, якою у ті часи володіли НКВДисти», - заявили у міськраді.

Як повідомив директор меморіально-пошукового центру «Доля»Святослав Шеремета, за фактом злочину скеровано звернення про відкриття кримінального провадження до місцевої поліції. Останки мають оглянути експерти. Роботи триватимуть ще декілька тижнів.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

27 вересня Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумації жертв Волинської різні.