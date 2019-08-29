У Дрогобичі під завалами під'їзду дістали тіло третього загиблого



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Обвал будинку в Дрогобичі Фото: drohobych-rada.gov.ua

Тіло виявлено о 00:28

У Дрогобичі (Львівська область) під завалами об'їзду будинку рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради.

Зазначається, що третю жертву обвалу під'їзду виявили в ніч на четвер, 29 серпня, о 00:28.

Наразі жодних даних про особу загиблого не повідомляють.

Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.