У Дрогобичі під завалами під'їзду дістали тіло третього загиблого
Тіло виявлено о 00:28
У Дрогобичі (Львівська область) під завалами об'їзду будинку рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.
Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради.
Зазначається, що третю жертву обвалу під'їзду виявили в ніч на четвер, 29 серпня, о 00:28.
Наразі жодних даних про особу загиблого не повідомляють.
Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.
Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.
Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.
Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.
Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.
У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.