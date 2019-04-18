У другому турі Зеленського готові підтримати майже утричі більше українців, ніж Порошенка, - «Рейтинг»



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62% опитаних вірять, що наступним президентом України стане Зеленський, 17% - Порошенко, ще 22% не визначилися Колаж: Главком

Загальна мобілізація виборців обох кандидатів, які пройшли до другого туру, становить понад 80%

Кандидат на посаду президента України, шоумен Володимир Зеленський упевнено перемагає нинішнього главу держави Петра Порошенка, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» за підсумками другого тижня квітня.

На запитання «За кого з цих кандидатів ви голосуватимете у другому турі виборів президента України?» 52% сказали, що голосуватимуть за Зеленського, 19% - за Порошенка, 19% не визначилися, 10% не мають наміру голосувати.

При цьому серед тих, хто має намір голосувати в другому турі та визначився з вибором, 73% готові підтримати Зеленського, 27% - Порошенка.

Серед тих, хто має намір голосувати у другому турі, 58% готові підтримати Зеленського, 22% - Порошенка, ще 20% не визначилися.

Згідно з результатами опитування, Зеленський випереджає свого конкурента в усіх вікових категоріях. Також він є лідером серед жителів сходу, півдня і центру України. При цьому на заході, як і минулого разу, позиції обох кандидатів майже рівні.

62% опитаних вірять, що наступним президентом України стане Зеленський, 17% - Порошенко. Ще 22% не визначилися з відповіддю. Серед електоральних груп кандидатів, які набрали значні результати в першому турі, відносна більшість переконана, що майбутнім главою держави стане Зеленський. У середовищі прихильників Порошенка половина переконана в перемозі свого фаворита, водночас трохи більше чверті вважають, що переможе Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про рівень упевненості щодо вибору та участі в голосуванні, 72% тих, хто має намір узяти участь у другому турі, заявили про повну упевненість у своєму виборі й бажання прийти на виборчі дільниці 21 квітня. Ще 22% зазначили, що хоч і не впевнені у виборі, все одно прийдуть і проголосують. Лише 2% зазначили, що не впевнені у виборі й голосувати, найімовірніше, не прийдуть. Загальна мобілізація виборців обох кандидатів, які пройшли до другого туру, становить понад 80%.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила дослідження електоральних настроїв українців 12-16 квітня 2019 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами й типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше ніж 1,8%.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).