Рятувальники повідомили, скільки знешкодили вибухівок з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну піротехніки знешкодили 66 753 вибухівки. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, також ліквідували близько 417 кілограмів вибухової речовини.

Протягом 17 квітня ДСНС виявили та знешкодили 1 451 вибухонебезпечний предмет. Зазначається, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 728 разів, Миколаївщині – 1098, Київщині – 924, Донеччині – 298, Сумщині – 300.

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Також рятувальники попередили про шахраїв, які «обстежують» будинки для розмінування.