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    Рятувальники повідомили, скільки знешкодили вибухівок з початку війни

    Найбільше вибухівок виявляють на Харківщині - Рятувальники повідомили, скільки знешкодили вибухівок з початку війни
    Найбільше вибухівок виявляють на Харківщині
    фото з відкритих джерел

    Громадян просять у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти за номером 101

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну піротехніки знешкодили 66 753 вибухівки. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, також ліквідували близько 417 кілограмів вибухової речовини.

    Протягом 17 квітня ДСНС виявили та знешкодили 1 451 вибухонебезпечний предмет. Зазначається, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 728 разів, Миколаївщині – 1098, Київщині – 924, Донеччині – 298, Сумщині – 300.

    Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

    Також рятувальники попередили про шахраїв, які «обстежують» будинки для розмінування.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна розмінування Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники повідомили, скільки знешкодили вибухівок з початку війни