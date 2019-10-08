На Прикарпатті вантажівка впала у кювет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники витягли водія із кабіни та передали медикам

Вантажівка DAF перекинулася в кювет в Івано-Франківській області, водій травмований. Про це повідомляє ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про ДТП в селі Марківці на Прикарпатті екстрена служба отримала 7 жовтня о 23:29.

«Працівниками рятувальної служби надано допомогу по деблокуванню водія з кабіни вантажного автомобіля DAF, який перекинувся в кювет. Водія передано працівникам медичної допомоги», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, напередодні біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, внаслідок чого загинув водій ВАЗ.

Раніше на Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою, 10 людей постраждали.

Крім того під Києвом екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі.