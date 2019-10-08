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    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)

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    Автомобіль перекинувся&nbsp;і опинився на тротуарі - У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    Автомобіль перекинувся і опинився на тротуарі
    Фото: Інформатор

    Водій і два пасажири не постраждали

    У ніч на вівторок, 8 жовтня, на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва автомобіль Volkswagen Golf підлетів на бордюрі, вилетів на газон і перекинувся.

    У салоні знаходилися двоє хлопців і дівчина. Всі троє мали явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Volkswagen на великій швидкості мчав по проспекту Гагаріна в бік станції метро «Чернігівська». На розвилці водій не повернув і поїхав прямо: автомобіль підлетів на бордюрі, пронісся по газону, а після перекинувся і опинився на тротуарі. Лише завдяки щасливому випадку Volkswagen розминувся з електроопорою, а тому водій і обидва пасажири не постраждали.

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    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Коли на місце прибули патрульні, то побачили, що трійця перебуває «напідпитку». Водій відмовився проходити тест на Драгер. На нього склали протокол за 130 статтею КУпАП. Йому загрожує штраф і позбавлення права керування автомобілем на один рік.

    Як повідомлялося, 6 жовтня пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.

    ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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