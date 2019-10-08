У Києві авто з п’яною компанією вилетіло на газон і перекинулося (фото, відео)



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Автомобіль перекинувся і опинився на тротуарі Фото: Інформатор

Водій і два пасажири не постраждали

У ніч на вівторок, 8 жовтня, на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва автомобіль Volkswagen Golf підлетів на бордюрі, вилетів на газон і перекинувся.

У салоні знаходилися двоє хлопців і дівчина. Всі троє мали явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Volkswagen на великій швидкості мчав по проспекту Гагаріна в бік станції метро «Чернігівська». На розвилці водій не повернув і поїхав прямо: автомобіль підлетів на бордюрі, пронісся по газону, а після перекинувся і опинився на тротуарі. Лише завдяки щасливому випадку Volkswagen розминувся з електроопорою, а тому водій і обидва пасажири не постраждали.

Коли на місце прибули патрульні, то побачили, що трійця перебуває «напідпитку». Водій відмовився проходити тест на Драгер. На нього склали протокол за 130 статтею КУпАП. Йому загрожує штраф і позбавлення права керування автомобілем на один рік.

Як повідомлялося, 6 жовтня пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.