У ДТП на Сумщині загинули четверо людей



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Фото: su.npu.gov.ua

У результаті зіткнення Chevrolet та ВАЗ 2107 загинули люди, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу. Його в тяжкому стані забрали до лікарні

Неподалік села Шаповалівка Конотопського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули чотири людини. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Подія сталася сьогодні близько 15:00.

Там зіткнулись автомобілі Chevrolet та ВАЗ 2107. У результаті загинули люди, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу.

Його в тяжкому стані забрали до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського відділу поліції. Проводяться всі необхідні заходи спрямовані на з’ясування обставини скоєння ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.