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    У ДТП на Сумщині загинули четверо людей

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    У ДТП на Сумщині загинули четверо людей
    Фото: su.npu.gov.ua

    У результаті зіткнення Chevrolet та ВАЗ 2107 загинули люди, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу. Його в тяжкому стані забрали до лікарні

    Неподалік села Шаповалівка Конотопського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули чотири людини. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

    Подія сталася сьогодні близько 15:00.

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    Там зіткнулись автомобілі Chevrolet та ВАЗ 2107. У результаті загинули люди, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу.

    Його в тяжкому стані забрали до лікарні.

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    У ДТП на Сумщині загинули четверо людей
    У ДТП на Сумщині загинули четверо людей
    У ДТП на Сумщині загинули четверо людей
    У ДТП на Сумщині загинули четверо людей
    Фото: su.npu.gov.ua

    На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського відділу поліції. Проводяться всі необхідні заходи спрямовані на з’ясування обставини скоєння ДТП.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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