На Львівщині водій бензовозу на смерть збив дитину



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Водія бензовозу затримали

Дев'ятирічний хлопчик переходив проїжджу частину по пішохідному переходу

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Запитів Кам'янка-Бузького району у суботу, 20 квітня, бензовоз збив на переході дев’ятирічного хлопчика.

Як повідомляє прес-служба поліції області, дитина померла на місці аварії.

За попередніми даними, водій бензовозу - 55-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, місцевого жителя, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ч. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Водія бензовозу затримали в порядку ст. 208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

До слова, 17 квітня у Києві чоловік загинув під колесами автівки, намагаючись перебігти проспект.