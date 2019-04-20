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    У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)

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    У Fiat постраждав майже весь кузов і розбите лобове скло - У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)
    У Fiat постраждав майже весь кузов і розбите лобове скло
    Фото: Інформатор

    Люди в обох машинах відбулися лише синцями та забоями

    У суботу, 20 квітня, на перетині вулиці Анни Ахматової і проспекту Петра Григоренка в Києві сталася аварія за участю автомобілів Fiat Punto і Kia Magentis. Від зіткнення Fiat перекинувся на дах.

    ДТП сталася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, водій Fiat з пасажиром рухався по вулиці Анни Ахматової в сторону вулиці Ревуцького. У свою чергу чоловік за кермом Kia повертав з вулиці Ахматової на проспект Григоренка в сторону станції метро «Позняки». Водій Kia на перехресті не пропустив Fiat, від чого той зачепив передню частину Magentis і перекинувся на дах.

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    В результаті зіткнення, учасники ДТП серйозно не постраждали. Водії обох автомобілів і пасажир Fiat відбулися лише синцями та забоями.

    Обидві машини отримали досить серйозні пошкодження. У Kia розбита передня частина, у Fiat постраждав майже весь кузов і розбите лобове скло.

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    У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця події встановить слідство.

    Як повідомлялося, сьогодні на Житомирській трасі під Києвом зіштовхнулися дві вантажівки - Renault та Mercedes - і легковик Toyota. 

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