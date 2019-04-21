Дружина нардепа Мосійчука потрапила у ДТП, постраждав водій скутера
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Водій скутера отримав середньої тяжкості ушкодження і перебуває в лікарні
Дружина народного депутата від фракції Радикальна партія Олега Ляшка Ігор Мосійчук потрапила у ДТП за участі скутера, внаслідок чого його водій опинився у лікарні.
Про це у суботу ввечері нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.
«Вчора (19 квітня, - ред.) по дорозі додому моя дружина втрапила в ДТП. Водій скутера врізався в автомобіль за кермом якого перебувала Влада. Скутерист отримав середньої тяжкості ушкодження і перебуває в лікарні», - написав він.
Мосійчук стверджує, що його дружина надала постраждалому першу невідкладну допомогу, викликала швидку допомогу і поліцію, добровільно здала аналізи.
«В крові наркотичних та алкогольних речовин не виявлено. Національна поліція по факту ДТП порушила кримінальне провадження і проводить розслідування», - додав депутат.
Нагадаємо, у суботу в Києві не поділили дорогу дві автівки: Fiat перекинувся на дах.