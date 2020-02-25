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    У світі

    У Німеччині скасували всі карнавали після наїзду автомобіля

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    Невідомий в&rsquo;їхав на легковому автомобілі в учасників карнавальної ходи в місті Фолькмарзен - У Німеччині скасували всі карнавали після наїзду автомобіля
    Невідомий в’їхав на легковому автомобілі в учасників карнавальної ходи в місті Фолькмарзен

    Німецька поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей

    У Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.

    Про це повідомляє пресслужба німецької поліції.

    У правоохоронних органах заявили, що на даний момент немає ніяких ознак загрози нападів в інших місцях після події карнавалу в Фолькмарзене.

    Незважаючи на відсутність явної небезпеки, поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей.

    В якості запобіжного заходу всі карнавали Розенмонтаг в землі Гессен були скасовані.

    Газета Frankfurter Rundschau з посиланням на очевидців пише, що водій нібито навмисне спрямував автомобіль на групу дітей.

    Також, зі слів очевидців, водій в’їхав в огорожу і продовжував тиснути на газ. Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися.

    Фолькмарзен розташований недалеко від міста Кассель і налічує близько 6,8 тис. жителів. У понеділок у Фолькмарзені, як і в багатьох інших передусім прирейнських, містах Німеччини відбуваються традиційні карнавальні ходи.

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