У Німеччині скасували всі карнавали після наїзду автомобіля
Німецька поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей
У Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.
Про це повідомляє пресслужба німецької поліції.
У правоохоронних органах заявили, що на даний момент немає ніяких ознак загрози нападів в інших місцях після події карнавалу в Фолькмарзене.
Незважаючи на відсутність явної небезпеки, поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей.
В якості запобіжного заходу всі карнавали Розенмонтаг в землі Гессен були скасовані.
Газета Frankfurter Rundschau з посиланням на очевидців пише, що водій нібито навмисне спрямував автомобіль на групу дітей.
Також, зі слів очевидців, водій в’їхав в огорожу і продовжував тиснути на газ. Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися.
Фолькмарзен розташований недалеко від міста Кассель і налічує близько 6,8 тис. жителів. У понеділок у Фолькмарзені, як і в багатьох інших передусім прирейнських, містах Німеччини відбуваються традиційні карнавальні ходи.