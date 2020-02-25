У Німеччині скасували всі карнавали після наїзду автомобіля



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Невідомий в’їхав на легковому автомобілі в учасників карнавальної ходи в місті Фолькмарзен

Німецька поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей

У Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.

Про це повідомляє пресслужба німецької поліції.

У правоохоронних органах заявили, що на даний момент немає ніяких ознак загрози нападів в інших місцях після події карнавалу в Фолькмарзене.

Незважаючи на відсутність явної небезпеки, поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей.

В якості запобіжного заходу всі карнавали Розенмонтаг в землі Гессен були скасовані.

Газета Frankfurter Rundschau з посиланням на очевидців пише, що водій нібито навмисне спрямував автомобіль на групу дітей.

Також, зі слів очевидців, водій в’їхав в огорожу і продовжував тиснути на газ. Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися.

Фолькмарзен розташований недалеко від міста Кассель і налічує близько 6,8 тис. жителів. У понеділок у Фолькмарзені, як і в багатьох інших передусім прирейнських, містах Німеччини відбуваються традиційні карнавальні ходи.