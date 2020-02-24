На бульварі Перова зіткнулися «швидка» і таксі: легковик відкинуло на тротуар (фото)
Renault розвертався на перехресті і не пропустив автомобіль медиків
У ніч на понеділок, 24 лютого, на бульварі Перова, 36 в Києві сталася ДТП: зіткнулися автомобіль таксі Renault Logan і карета швидкої допомоги.
Аварія трапилася близько 3:10. Про це повідомляє Інформатор.
Попередньо з'ясувалося, що «швидка» їхала по Перова в сторону Броварського проспекту на зелений сигнал світлофора, а в цей момент Renault розвертався на перехресті з вулицею Івана Нікітенка і не пропустив медиків.
Від удару легковик відкинуло до тротуару. У ній знаходився пасажир, який отримав травми, але від госпіталізації відмовився.
У момент ДТП «швидка» поверталася на підстанцію. Крім медпрацівників, у ній нікого не було і ніхто не постраждав.
На місці працювали бригади медиків і патрульні. Деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, 23 лютого на проспекті Соборності у Дніпровському районі Києва зіткнулися автомобіль «Рено» та легковик ВАЗ.