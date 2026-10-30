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Україна запровадила санкції проти причетних до створення супутникової системи РФ «Рассвет»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна запровадила санкції проти причетних до створення супутникової системи РФ «Рассвет»
Президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій
фото: Офіс президента

До санкційного пакета, що стосується системи «Рассвет», увійшли 10 компаній і пов’язані з ними 19 росіян

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських компаній та осіб, що залучені до створення супутникової системи зв’язку «Рассвет», а також проти 39 суден тіньового флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

До санкційного пакета, що стосується системи «Рассвет», увійшли 10 компаній і пов’язані з ними 19 росіян. Вони причетні до роботи над запуском системи, яку агресор планує використовувати на території України для продовження війни.

«РФ прагне мати супутникову систему, схожу на мережу Starlink, яка б давала змогу керувати військами, наводити та управляти в режимі онлайн ударними дронами, зокрема шахедами, і ракетами. Розгортання цієї системи може допомогти Росії не лише здійснювати безперервне керування засобами ураження в реальному часі в Україні, а й створювати загрози для інших країн», – наголосив Офіс президента.

Серед компаній, до яких застосовані санкції:

  • «Бюро 1440» – розробник, координатор і системний інтегратор проєкту «Рассвет»;
  • пов’язані із цією структурою «Лабс 1440» – спеціалізується на виробництві сонячних батарей для космічних апаратів;
  • «ФАБ Рассвет» – займається розробкою, виробництвом та супроводом низькоорбітальних супутників зв’язку, абонентських терміналів;
  • білоруське підприємство «АероКосмічні прилади» – здійснює розробку та прототипування компонентів для аерокосмічних систем.

Також санкції застосовані до «5С Групп», що постачає у РФ іноземне промислове обладнання та розробляє промислові комп’ютери під маркою RMatic. Один із них був поставлений підсанкційному виробнику систем РЕБ і дронів «Орлан» та використаний у дослідно-конструкторській роботі в інтересах «Бюро 1440».

Крім того, санкції накладені на «Виробниче об'єднання «Аквамаш» – спеціалізується на механічній обробці металевих виробів і виготовленні високоточних деталей; «Ел-Оптікс» – постачає, обслуговує та інтегрує оптичне, телекомунікаційне й лазерне обладнання, фотоніку та системи квантового зв'язку; «Елєсар-Групп» – постачає в РФ електронні компоненти та обладнання іноземного виробництва; «Малі космічні апарати» – спеціалізується на розробці космічної техніки та наземних засобів супутникового зв'язку.

«Рассвет» – це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції», – наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Крім того, запроваджений черговий санкційний пакет проти тіньового флоту. До пакета увійшло 39 морських суден, що використовують прапори: Росії – 17, Барбадосу – три, Ліберії – три, Маршаллових Островів – три, Панами – три, Гонконгу – два, Джибуті – два, Багамських Островів – одне, Екваторіальної Гвінеї – одне, Зімбабве – одне, Камеруну – одне, Палау – одне, Сьєрра-Леоне – одне.

«Вони забезпечують експорт російської нафти, нафтопродуктів, а також газового конденсату, що є найважливішим джерелом доходу бюджету держави-агресорки, який потім спрямовується на війну проти українців. Ці судна транспортують російські енергоносії до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Лише одне з них – Vasily Dinkov – і лише за перше півріччя 2026 року здійснило 15 операцій із перевезення близько 726 тис. тонн російської сирої нафти», – додав Офіс президента.

Частково судна вже перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо, російська мережа супутників «Рассвет», яку створюють як аналог Starlink, стала потенційною проблемою для України. Після повноцінного запуску системи російські війська отримають можливість керувати безпілотниками онлайн над усією територією України.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський

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