Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого
колаж: glavcom.ua

Українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей 3 лютого

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вони застосували 562 засоби повітряного нападу і витратили на це $324,8 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Згідно з даними Повітряних Сил, проти України були використані балістичні ракети «Іскандер» та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 «Циркон» і 3М55 «Онікс», крилаті ракети Х-101, 9М728 «Іскандер-К» та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники «Герань» і «Гарпія», а також дрони-імітатори «Гербера».

Розвідка зазначає, що загальна вартість застосованого озброєння становила $324,8 млн – це більш ніж на $190 млн більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня.

«За ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуга з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом костромської області. Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів Кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України», – додає ГУР.

Розвідка наголошує, що більша частина витрачених ресурсів – 79,2 % – виявилася марною: українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. 

Читайте також:

Теги: росія війна ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мир автоматично повертає питання економічної відповідальності
Політико-економічний вимір путінської війни і реванш України
2 лютого, 13:05
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
21 сiчня, 02:06
Лібанова заявила, що українки за кордоном швидко та добре інтегрувалися у громади інших країн
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
21 сiчня, 14:37
Судна «тіньового флоту» масово змінюють прапори, щоб уникнути західних санкцій
Розвідка викрила понад пів сотні танкерів «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:17
РФ масовано атакувала Київ
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
9 сiчня, 09:01
Військового змусили вийти з автовокзалу у Чернівцях
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
14 сiчня, 10:10

Економіка

«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого
«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого
Біткоїн впав до найнижчого рівня після переобрання Трампа
Біткоїн впав до найнижчого рівня після переобрання Трампа
CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема
CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема
«Ефект Трампа»: торговельні партнери США почали укладати угоди один з одним
«Ефект Трампа»: торговельні партнери США почали укладати угоди один з одним
Російський бізнес масово втрачає активи за кордоном: «Лукойл» став фінальним акордом
Російський бізнес масово втрачає активи за кордоном: «Лукойл» став фінальним акордом
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua