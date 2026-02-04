«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого

Українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей 3 лютого

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вони застосували 562 засоби повітряного нападу і витратили на це $324,8 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Згідно з даними Повітряних Сил, проти України були використані балістичні ракети «Іскандер» та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 «Циркон» і 3М55 «Онікс», крилаті ракети Х-101, 9М728 «Іскандер-К» та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники «Герань» і «Гарпія», а також дрони-імітатори «Гербера».

Розвідка зазначає, що загальна вартість застосованого озброєння становила $324,8 млн – це більш ніж на $190 млн більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня.

«За ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуга з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом костромської області. Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів Кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України», – додає ГУР.

Розвідка наголошує, що більша частина витрачених ресурсів – 79,2 % – виявилася марною: українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.