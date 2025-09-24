У Бєлгородській області та Таганрозі пролунали вибухи

У Білгородській області атака була спрямована на комерційне підприємство

У Росії заявили про атаку безпілотників на Білгородську область і Таганрог. За даними губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, передає «Главком».

Гладков повідомив, що атака була спрямована на комерційне підприємство, що спричинило загоряння однієї будівлі. За інформацією Telegram-каналу «Попіл», удар припав по заводу «Фрез», відомому як «Білгородський завод фрез та спецінструменту».

Також повідомляється про вибухи в Таганрозі. Інформації про наслідки удару поки що немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня безпілотники атакували Курську область у Росії. Під ударом опинилося місто Льгов, там є пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового знеструмлення, повідомляє «Главком».

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн підтвердив інформацію про пошкодження та зазначив, що основна частина жителів Льгова і Льговського району тимчасово залишилася без електрики.

Як повідомлялося, російський Астраханський газопереробний завод, контрольований енергетичним гігантом «Газпром», 22 вересня зупинив виробництво моторного палива після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне паливо.

Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. Він може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, що раніше дрони вже атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Це сталося у ніч проти 3 лютого. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.