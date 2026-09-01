Уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Білгородській області

Ступінь завданих збитків уточнюється

31 серпня та в ніч на 1 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському (АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Також, у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв’язку противника.

Крім того, у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів. У Верхньокам’янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника.

Серед іншого у Борисівці Білгородської області РФ уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора. Генштаб наголосив, що ступінь завданих збитків уточнюється.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня 2026 року пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня Сили оборони України також уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників.

Також у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.