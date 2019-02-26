У Джамали прокоментували її виступи у Росії та окупованому Криму



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Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році

Anna Maria

Українська співачка Джамала, яка розкритикувала дуетза скандальне інтерв’ю щодо Криму, виступала у Росії в 2014 році.

Цю інформацію підтвердили та прокоментували представники артистки.

У мережі поширили фото, на яких Джамала виступає на новорічному корпоративі в російському Сочі. Сталось це у грудні 2014 року. Користувачі мережі це одразу ж назвали зрадою, а представники Джамали прокоментували ситуацію в ТаблоID.

За словами піар-директора співачки Дениса Козловського, вони пояснили ЗМІ ще 2 роки тому, коли фото в черговий раз сколихнули мережу. Представник Джамали зізнався: виступ відбувся у Сочі та Москві. В команді тоді спалахнула палка дискусія, після якої вони прийняли рішення.

«Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія, що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов’язання перед організаторами», – розповів Денис Козловський.

Він переконує, що сама Джамала була проти цих виступів. Після цієї скандальної поїздки до Росії артистка жодного разу не погоджувалась на подібні пропозиції та не перетинала кордон країни-агресора.

«Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що повинні виконати зобов’язання, бо ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються. У результаті було прийнято рішення відпрацювати підтверджені концерти і нові пропозиції не приймати. Це і були наші останні виступи в РФ», – заявив Денис Козловський.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.