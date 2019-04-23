У ФБР розсекретили документи про можливу втечу Гітлера до Аргентини документ



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За офіційною версією Гітлер вчинив самогубство у квітні 1945 року

У той же час ФБР зазначає, що отриману інформацію неможливо перевірити

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розсекретило документи з показаннями про нібито втечу німецького фюрера Адольфа Гітлера до Аргентини після поразки Третього рейху у Другій світовій війні в 1945 році. Про це повідомляє сайт ФБР.

Зокрема, в документах наводяться свідчення неназваної особи, яка стверджувала, що допомагала аргентинським чиновникам заховати Гітлера. У той же час ФБР зазначає, що отриману інформацію неможливо перевірити.

Згідно з показаннями, ця людина зустріла Гітлера і його оточення, коли вони прибули до країни на двох підводних човнах за два з половиною тижні після падіння Берліна. Стверджується, що нібито з Гітлером прибули дві жінки, лікар і кілька чоловіків. Після цього німецького фюрера переховували на ранчо біля підніжжя Південних Анд.

Також у свідченнях йдеться про те, що Гітлер нібито страждав від астми і виразки і ще до прибуття до Аргентини збрив вуса.

Згідно офіційної версії, що ґрунтується на показаннях свідків, допитаних органами контррозвідки СРСР і союзників, 30 квітня 1945 року Гітлер разом з дружиною Євою Браун вчинили самогубство в бункері в оточеному Берліні.