«Від роботи не ізолювався». Зеленський розповів про самопочуття

За словами Зеленського, зараз він себе добре почуває

Президент каже, що перебуває на самоізоляції третій день

Хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський розповів про своє самопочуття. Глава держави зараз перебуває на самоізоляції та виконує свої обов'язки дистанційно.

Про це президент розповів у відеозверненні. Першим його опублікував телеканал Україна 24 олігарха Ріната Ахметова.

За словами Зеленського, зараз він себе добре почуває.

«Третій день я на самоізоляції. Але я не самоізолювався від роботи та працюю дистанційно. Органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі. У мене в ці дні проходять наради, важливі телефонні розмови», - розповів він.

Лише згодом у соцмережах глави держави з’явилася повна версія відеозвернення, в якому він розмірковує про коронавірус, Конституційний суд, 2020 рік і 100 днів тиші.

Президент, зокрема, сказав, що не має своїх телеканалів і сам розповідатиме про події робочого дня.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Вранці 12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака шпиталізували.

12 листопада Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти.