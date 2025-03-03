Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»

Глава США назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі

Президент США виступить з промовою до конгресменів і сенаторів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву американського президента в його соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Згодом у соцмережах Білого дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати.

Під час пресконференції після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський вважає, що США не припинять допомогу Україні. Він пояснив, що Штати, як лідери цивілізованого світу, не підтримують диктаторів, таких як Путін. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

Однак, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.