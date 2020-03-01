У всесвітньо відомого голлівудського актора підозрюють наявність коронавіруса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Том Круз приїхав у Венецію понад тиждень тому для участі в кількох сценах Фото: instagram.com/tomcruise

Актора Тома Круза було розміщено на карантин у кращому готелі Венеції

Знаменитий актор Том Круз знаходиться на карантині через підозру зараження небезпечним китайським коронавірусом. Повідомляється, що такі підозри – частина запобіжних заходів, через те, що актор і всі члени творчої команди, які працювали над майбутньою стрічкою серії «Місія нездійсненна», перебувають в Італії.

Нагадаємо, що спалах коронавіруса в Італії, за даними різних джерел, пов’язаний з щорічним венеціанським карнавалом, на який з’їхалися туристи з Китаю. Саме з Венеції коронавірус «поїхав» в інші регіони Італії, а звідти – в інші європейські країни.

Через перебування в епіцентрі поширення коронавіруса американського голлівудського актора Тома Круза і знімальну команду відправили на карантин у найкращий готель Венеції. Про це повідомляє BBC Україна.

Карантинний режим триватиме до березня. Том Круз приїхав у Венецію понад тиждень тому для участі в кількох сценах, зокрема на гондолі й на тлі відомих пам’яток. Втім, через спалах коронавіруса в Італії зйомки фільму довелося призупинити, а всіх зірок – ізолювати. Згідно з попередньою інформацією, ніхто з членів знімальної команди не інфікований.

Як повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.