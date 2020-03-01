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    У світі

    У всесвітньо відомого голлівудського актора підозрюють наявність коронавіруса

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    <p>Том Круз приїхав у Венецію понад тиждень тому для участі в кількох сценах</p> - У всесвітньо відомого голлівудського актора підозрюють наявність коронавіруса

    Том Круз приїхав у Венецію понад тиждень тому для участі в кількох сценах

    Фото: instagram.com/tomcruise

    Актора Тома Круза було розміщено на карантин у кращому готелі Венеції

    Знаменитий актор Том Круз знаходиться на карантині через підозру зараження небезпечним китайським коронавірусом. Повідомляється, що такі підозри – частина запобіжних заходів, через те, що актор і всі члени творчої команди, які працювали над майбутньою стрічкою серії «Місія нездійсненна», перебувають в Італії.

    Нагадаємо, що спалах коронавіруса в Італії, за даними різних джерел, пов’язаний з щорічним венеціанським карнавалом, на який з’їхалися туристи з Китаю. Саме з Венеції коронавірус «поїхав» в інші регіони Італії, а звідти – в інші європейські країни.

    Через перебування в епіцентрі поширення коронавіруса американського голлівудського актора Тома Круза і знімальну команду відправили на карантин у найкращий готель Венеції. Про це повідомляє BBC Україна.

    Карантинний режим триватиме до березня. Том Круз приїхав у Венецію понад тиждень тому для участі в кількох сценах, зокрема на гондолі й на тлі відомих пам’яток. Втім, через спалах коронавіруса в Італії зйомки фільму довелося призупинити, а всіх зірок – ізолювати. Згідно з попередньою інформацією, ніхто з членів знімальної команди не інфікований.

    Як повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

    Володимир Зеленський актор карантин коронавірус
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