Помер культовий актор-близнюк з фільму «Няньки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девід Пол помер за дві доби до свого дня народження

За інформацією джерел, Девід Пол помер уві сні

Американський актор Девід Пол, який разом з братом-близнюком Пітером грали у фільмі у культовому фільмі «Няньки», помер у віці 62 років.

Про це 7 березня повідомив сайт Evolution of Bodyduilding.

Зазначається, що Девід помер 6 березня - за дві доби до свого дня народження. Його смерть підтвердив брат.

За інформацією джерел, Девід помер уві сні. Офіційна причина смерті поки не названа.

У мережі прихильники вже публікують скорботні дописи, поширюючи улюблені кадри з фільмів з Девідом Полом.

David Paul , one of mine fav twins actors , died(( I loved those movies when I was kid pic.twitter.com/sheBXQGucO — Sweet Lambi (@sweetlambi15) March 7, 2020

На новину про смерть актора відреагував і режисер Умберто Гонсалес.

RIP David Paul, one of The Barbarian Brothers pic.twitter.com/3CqowMHYtO — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 7, 2020

Нагадаємо, Девід і Пітер Пол народилися 8 березня 1957 року в місті Хартфорд, штат Коннектикут. Зі шкільних років вони займалися бодібілдінгом.

Брати зіграли у фільмах «Варвари», «Думай по-крупному», «Природжені вбивці», «Подвійні неприємності», «Няньки» та інших.

До слова, один із найкращих хокеїстів в історії НХЛ Анрі Рішар помер 6 березня у 84-річному віці в канадській провінції Квебек.