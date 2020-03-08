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    У світі

    Помер культовий актор-близнюк з фільму «Няньки»

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    Девід Пол помер за дві доби до свого дня народження - Помер культовий актор-близнюк з фільму «Няньки»
    Девід Пол помер за дві доби до свого дня народження

    За інформацією джерел, Девід Пол помер уві сні

    Американський актор Девід Пол, який разом з братом-близнюком Пітером грали у фільмі у культовому фільмі «Няньки», помер у віці 62 років.

    Про це 7 березня повідомив сайт Evolution of Bodyduilding.

    Зазначається, що Девід помер 6 березня - за дві доби до свого дня народження. Його смерть підтвердив брат.

    За інформацією джерел, Девід помер уві сні. Офіційна причина смерті поки не названа.

    У мережі прихильники вже публікують скорботні дописи, поширюючи улюблені кадри з фільмів з Девідом Полом.

    На новину про смерть актора відреагував і режисер Умберто Гонсалес.

    Нагадаємо, Девід і Пітер Пол народилися 8 березня 1957 року в місті Хартфорд, штат Коннектикут. Зі шкільних років вони займалися бодібілдінгом.

    Брати зіграли у фільмах «Варвари», «Думай по-крупному», «Природжені вбивці», «Подвійні неприємності», «Няньки» та інших.

    До слова, один із найкращих хокеїстів в історії НХЛ Анрі Рішар помер 6 березня у 84-річному віці в канадській провінції Квебек.

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