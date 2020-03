Помер культовий актор-близнюк з фільму «Няньки»

За інформацією джерел, Девід Пол помер уві сні

Американський актор Девід Пол, який разом з братом-близнюком Пітером грали у фільмі у культовому фільмі «Няньки», помер у віці 62 років.

Про це 7 березня повідомив сайт Evolution of Bodyduilding.

Зазначається, що Девід помер 6 березня - за дві доби до свого дня народження. Його смерть підтвердив брат.

За інформацією джерел, Девід помер уві сні. Офіційна причина смерті поки не названа.

У мережі прихильники вже публікують скорботні дописи, поширюючи улюблені кадри з фільмів з Девідом Полом.

David Paul , one of mine fav twins actors , died(( I loved those movies when I was kid pic.twitter.com/sheBXQGucO