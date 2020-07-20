У французькому бюро розслідувань відкривають чорні скриньки літака МАУ



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Перший етап дослідження бортових самописців - візуальний огляд, оцінка та відкриття

Бортоаві самописці доставлено до Бюро дослідження й аналізу безпеки цивільної авіації для розшифровки

Іранські слідчі прибули у французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації з бортовими самописцями літака МАУ, який був збитий над Тегераном у січні. І вже розпочалась робота із відкриття самописців.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter у понеділок.

«Група фахівців Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран (AAIB) прибула в BEA разом з реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)», - сказано в повідомленні. Підкреслюється, що у цей час сторони ведуть попередні обговорення.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran's AAIB team has arrived at @BEA_Aero with FDR & CVR / A technical cooperation program agreement has been signed between @BEA_Aero & Iran's AAIB on July 4 / Preliminary discussions between all stakeholders in progress. — BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

В роботі з розшифрування самописців візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Start of the technical work on the Cockpit Voice Recorder (CVR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/WynR3ilU9u — BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.