У французькому бюро розслідувань відкривають чорні скриньки літака МАУ
Бортоаві самописці доставлено до Бюро дослідження й аналізу безпеки цивільної авіації для розшифровки
Іранські слідчі прибули у французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації з бортовими самописцями літака МАУ, який був збитий над Тегераном у січні. І вже розпочалась робота із відкриття самописців.
Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter у понеділок.
«Група фахівців Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран (AAIB) прибула в BEA разом з реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)», - сказано в повідомленні. Підкреслюється, що у цей час сторони ведуть попередні обговорення.
@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran's AAIB team has arrived at @BEA_Aero with FDR & CVR / A technical cooperation program agreement has been signed between @BEA_Aero & Iran's AAIB on July 4 / Preliminary discussions between all stakeholders in progress.— BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020
В роботі з розшифрування самописців візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.
@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Start of the technical work on the Cockpit Voice Recorder (CVR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/WynR3ilU9u— BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.
Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.
Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.