  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Франківську до лікарні відправили жінку, яка повернулась з Італії хворою

    • Розсилка
    Усіх, хто приїжджає з температурою зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Італії та Китаю мають перевірити на наявність коронавірусу - У Франківську до лікарні відправили жінку, яка повернулась з Італії хворою
    Усіх, хто приїжджає з температурою зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Італії та Китаю мають перевірити на наявність коронавірусу

    63-річна жінка повернулась з Італії додому з високою температурою

    В Івано-Франківську до клінічної інфекційної лікарні госпіталізували 63-річну жінку, яка приїхала з Італії.

    Про це повідомив генеральний директор КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Роман Остяк.

    «Так, до нас поступила жінка з Делятина. Вона була півроку в Італії. Перед її від’їздом там захворіли її онуки і донька. Їхній сімейний лікар підтвердив у них грип. Жінка повернулась з Італії додому з високою температурою в понеділок. Коли вона звернулась до лікаря, він , зважаючи на її повернення з Італії, автоматично скерував її до нас. У жінки є двобічна пневмонія. Але, згідно з нашим алгоритмом, ми відразу направили кур’єром до Києва її аналізи на наявність коранавірусу», - сказав Остяк.

    Він зазначив, що наразі жінка почуває себе нормально, температура впала, але кашель зберігається.

    «Нині вона в ізольованому боксі», - додав Остяк.

    За його словами, за розпорядженням МОЗ, усіх, хто приїжджає з температурою зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Італії та Китаю мають перевірити на наявність коронавірусу.

    Раніше стало відомо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

    Також нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Читайте також:

    Джерело: Укрінформ

    лікар лікарня грип Івано-Франківськ жінка аналізи вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ