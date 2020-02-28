У Франківську до лікарні відправили жінку, яка повернулась з Італії хворою
63-річна жінка повернулась з Італії додому з високою температурою
В Івано-Франківську до клінічної інфекційної лікарні госпіталізували 63-річну жінку, яка приїхала з Італії.
Про це повідомив генеральний директор КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Роман Остяк.
«Так, до нас поступила жінка з Делятина. Вона була півроку в Італії. Перед її від’їздом там захворіли її онуки і донька. Їхній сімейний лікар підтвердив у них грип. Жінка повернулась з Італії додому з високою температурою в понеділок. Коли вона звернулась до лікаря, він , зважаючи на її повернення з Італії, автоматично скерував її до нас. У жінки є двобічна пневмонія. Але, згідно з нашим алгоритмом, ми відразу направили кур’єром до Києва її аналізи на наявність коранавірусу», - сказав Остяк.
Він зазначив, що наразі жінка почуває себе нормально, температура впала, але кашель зберігається.
«Нині вона в ізольованому боксі», - додав Остяк.
За його словами, за розпорядженням МОЗ, усіх, хто приїжджає з температурою зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Італії та Китаю мають перевірити на наявність коронавірусу.
Раніше стало відомо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.
Також нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.
Читайте також:
- Київ готується до коронавірусу. Інтерв’ю із завідувачкою інфекційного відділення Олександрівської лікарні
- Михайло Радуцький: Держава має план щодо коронавірусу – звичайні лікарні ставатимуть інфекційними, міста перекриватимуться
- У МОЗ розповіли, «куди бігти» з підозрою на коронавірус
- Усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика
Джерело: Укрінформ