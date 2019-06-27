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    У G20 знову не можуть погодити спільне комюніке щодо зміни клімату

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    У G20 знову не можуть погодити спільне комюніке щодо зміни клімату

    Париж вимагає окремої згадки про угоду 2015 року щодо протидії змінам клімату в комюніке саміту

    Протиріччя між США і ЄС не дають можливість погодити частину спільного комюніке лідерів країн G20, яка стосується змін клімату. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Вашингтон виступає проти включення в комюніке згадки про угоду 2015 року щодо протидії змінам клімату. Зі свого боку президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж не підпише спільну заяву, якщо в ній не буде згадки про відповідну угоду.

    Джерело в уряді ФРН підтвердило те, що питання, які стосуються протидії змінам клімату викликали найбільші протиріччя в рамках переговорів. До цього керівники інвестиційних компаній, які управляють активами на 34 трлн. доларів, а також Генсек ООН Антоніу Гутерріш, закликали лідерів країн G20 в рамках саміту в Осаці підтримати амбітну програму по протидії змінам клімату. 

    Раніше лідери ЄС не змогли домовитися про захист клімату

    До слова, у травні в Німеччині рух Fridays for Future в черговий раз мобілізував десятки тисяч молодих людей на акції за підтримку більш результативної кліматичної політики.

    Раніше повідомлялося, що школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк і закликали політиків і підприємців почати боротися зі змінами клімату.

     

     

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