У Гаазі сьогодні продовжаться судові слухання щодо MH17

У Нідерландах триває судовий процес у справі збиття МН17 російськими бойовиками

Слухання продовжаться сьогодні об 11:00 за Києвом

У Нідерландах сьогодні продовжаться судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Слухання продовжаться сьогодні об 11:00 за Києвом.

У вівторок, 3 листопада, в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведене адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Крім того, в інтерв'ю, яке показала сторона захисту, було оприлюднено кілька телефонних розмов, які раніше не були оприлюднені ні Спільною слідчою групою, ні Службою безпеки України. Під час виступу сторони захисту слухання перенесли на 4 листопада.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нагадаємо, Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.