У Генпрокуратурі заявили про повторний арешт майна екс-міністра МВС Захарченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваний у злочинах проти Майдану екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого за клопотанням слідчого

Генеральна прокуратура України заявляє, що Печерський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який був скасований 30 січня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого за клопотанням слідчого.

Крім того, прокурор 1 лютого подав апеляційну скаргу на ухвалу цього ж суду, який наприкінці січня скасував арешт, накладений на 26 об’єктів нерухомості, пов’язаних із Захарченком, у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей. Однак суд її поки що не розглянув, зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.

Так, арешт був знятий з будинків і земельних ділянок у Київській і Донецькій областях, а також двох машиномісць.