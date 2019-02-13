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    У Генпрокуратурі заявили про повторний арешт майна екс-міністра МВС Захарченка

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    <span>Підозрюваний у злочинах проти Майдану екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко</span> - У Генпрокуратурі заявили про повторний арешт майна екс-міністра МВС Захарченка
    Підозрюваний у злочинах проти Майдану екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

    Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого за клопотанням слідчого

    Генеральна прокуратура України заявляє, що Печерський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який був скасований 30 січня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого за клопотанням слідчого.

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    Крім того, прокурор 1 лютого подав апеляційну скаргу на ухвалу цього ж суду, який наприкінці січня скасував арешт, накладений на 26 об’єктів нерухомості, пов’язаних із Захарченком, у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей. Однак суд її поки що не розглянув, зазначили в прокуратурі.

    Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.

    Так, арешт був знятий з будинків і земельних ділянок у Київській і Донецькій областях, а також двох машиномісць.

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