Після ознайомлення з матеріалами справи у ГПУ помер прокурор, якого підозрюють у переслідуванні майданівця



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Ілюстративне фото фото: rbc.ua

Досудове розслідування щодо Андрія Сайчука було завершене

У Києві одразу після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи помер прокурор Андрій Сайчук, якого підозрюють в переслідування майданівця з Вінниччини Миколи Пасічника.

Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на начальника Відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексія Донського, Сайчук помер біля ліфту Генпрокуратури.

«Як розповів мені слідчий, досудове розслідування щодо Сайчука було завершене і він ходив знайомитися з матеріалами кримінального провадження. І сьогодні він укотре приходив ознайомлюватися з матеріалами, почитав їх, попрощався і пішов. Уже, коли був біля ліфту, раптом відчув себе погано, впав, увесь посинів», – сказав Донський.

Андрій Сайчук незадовго до смерті. Фото журналіста Данила Мокрика

Нагадаємо, що Сайчуку інкримінувалося незаконне притягнення до кримінальної відповідальності учасника акцій протесту під час Євромайдану Миколи Пасічника.

Як відомо, 72-річного Миколу Пасічника, жителя міста Ладижин Вінницької області, затримали 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві. Його звинуватили в організації масових правопорушень. 25 січня Пасічнику обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту, який 27 січня замінили на домашній арешт.

Затримання Миколи Пасічника у 2014 році, на День Соборності на вул. Грушевського у Києві

Його син Денис Пасічник повідомив тоді журналістам, що після затримання «Беркутом» батько потрапив до лікарні зі струсом мозку і розірваною губою.

Джерело: VЕЖА