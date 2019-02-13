Після ознайомлення з матеріалами справи у ГПУ помер прокурор, якого підозрюють у переслідуванні майданівця
-
Розсилка
Досудове розслідування щодо Андрія Сайчука було завершене
У Києві одразу після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи помер прокурор Андрій Сайчук, якого підозрюють в переслідування майданівця з Вінниччини Миколи Пасічника.
Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на начальника Відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексія Донського, Сайчук помер біля ліфту Генпрокуратури.
«Як розповів мені слідчий, досудове розслідування щодо Сайчука було завершене і він ходив знайомитися з матеріалами кримінального провадження. І сьогодні він укотре приходив ознайомлюватися з матеріалами, почитав їх, попрощався і пішов. Уже, коли був біля ліфту, раптом відчув себе погано, впав, увесь посинів», – сказав Донський.
Нагадаємо, що Сайчуку інкримінувалося незаконне притягнення до кримінальної відповідальності учасника акцій протесту під час Євромайдану Миколи Пасічника.
Як відомо, 72-річного Миколу Пасічника, жителя міста Ладижин Вінницької області, затримали 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві. Його звинуватили в організації масових правопорушень. 25 січня Пасічнику обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту, який 27 січня замінили на домашній арешт.
Його син Денис Пасічник повідомив тоді журналістам, що після затримання «Беркутом» батько потрапив до лікарні зі струсом мозку і розірваною губою.
Джерело: VЕЖА