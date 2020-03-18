У Гонконзі помер єдиний пес, в якого виявили коронавірус



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Господиня собачки теж перехворіла коронавірусом Фото: scmp.com

Під час карантину шпіцові було зроблено п'ять тестів

У Гонконзі єдиний собака, у якого був діагностований коронавірус, помер після того, як його вилікували і повернули додому, пише South China Morning Post.

17-річний померанський шпіц, власницею якого була жінка, яка одужала після коронавірусу, з 26 лютого перебував під примусовим карантином у державній установі. Його повернули додому 14 березня.

60-річна господиня собаки повідомила владі, що тварина померла 16 березня. При цьому жінка відмовляється від того, щоб собаці провели розтин і дізналися причину смерті.

Відзначається, що під час карантину шпіцові було зроблено п'ять тестів.

Сама господиня пса перехворіла на коронавірус. Вона була госпіталізована 25 лютого. Одужавши, повернулася додому 8 березня.

Вважається, що тварина заразилася від господині.

Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.