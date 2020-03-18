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    У Гонконзі помер єдиний пес, в якого виявили коронавірус

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    Господиня собачки теж перехворіла коронавірусом - У Гонконзі помер єдиний пес, в якого виявили коронавірус
    Господиня собачки теж перехворіла коронавірусом
    Фото: scmp.com

    Під час карантину шпіцові було зроблено п'ять тестів

    У Гонконзі єдиний собака, у якого був діагностований коронавірус, помер після того, як його вилікували і повернули додому, пише South China Morning Post.

    17-річний померанський шпіц, власницею якого була жінка, яка одужала після коронавірусу, з 26 лютого перебував під примусовим карантином у державній установі. Його повернули додому 14 березня.

    60-річна господиня собаки повідомила владі, що тварина померла 16 березня. При цьому жінка відмовляється від того, щоб собаці провели розтин і дізналися причину смерті.

    Відзначається, що під час карантину шпіцові було зроблено п'ять тестів.

    Сама господиня пса перехворіла на коронавірус. Вона була госпіталізована 25 лютого. Одужавши, повернулася додому 8 березня. 

    Вважається, що тварина заразилася від господині.

    Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

    Нагадаємо, в Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

     Читайте також: Коронавірус: чому у Кореї смертність у 10 разів нижча, ніж в Італії?

     

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