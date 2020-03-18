Тайські вчені розробили тест для швидкого виявлення коронавірусу



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Вчені всього світу працюють над створенням нових тестів та ліків від коронавірусу

Клінічні випробування експрес-тесту планується розпочати в наступному місяці

Тайські науковці з Інституту науки і технологій Відьясірімедхі розробили експрес-тест, який може виявити в організмі людини коронавірус за 30-45 хвилин. Про це повідомляються тайські газети Bangkok Post та MHTai.

Як зазначається, клінічні випробування цього експрес-тесту планується розпочати наступного місяця. Цей тест може надати результат за 30-45 хвилин. Для запланованих випробувань готуються виробляти до 4 тис. експрес-тестів щодня. Вартість кожного з них становитиме приблизно 475 батів (15 доларів).

У свою чергу управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів королівства рекомендує не купувати тести на коронавірус, що продаються в інтернеті, оскільки жоден із них не був сертифікований владою.

До речі, на початку лютого у Таїланді заявили, що знайшли успішний метод лікування коронавірусу. Зокрема, медик лікарні Раджавіті в Бангкоку Криансак Атипорнванич лікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір» і значних доз озельтамівіру, призначеного для лікування грипу.

Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.