  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У госпіталі помер 23-річний боєць Богдан Петренко

    • Розсилка
    23-річний військовослужбовець Богдан Петренко не вийшов із коми після тяжкого поранення&nbsp; - У госпіталі помер 23-річний боєць Богдан Петренко
    23-річний військовослужбовець Богдан Петренко не вийшов із коми після тяжкого поранення 

    Боєць служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області

    У військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер 23-річний військовослужбовець Богдан Петренко, якого доставили 4 березня з важким пораненням у голову.

    Факт смерті військовослужбовця підтвердили у військовому госпіталі, пише Укрінформ.

    «Військовослужбовця доправили у госпіталь 4 березня після важкого поранення в голову. Після операції не вийшов із коми», - зазначили в госпіталі.

    Боєць був родом із Фастівського району Київської області, служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області.

    Сьогодні пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.

    Раніше повідомлялося про бої у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ, були поранені в одному з розвідбатів.

    Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

    Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.

    бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові госпіталь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ