У госпіталі помер 23-річний боєць Богдан Петренко



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23-річний військовослужбовець Богдан Петренко не вийшов із коми після тяжкого поранення

Боєць служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області

У військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер 23-річний військовослужбовець Богдан Петренко, якого доставили 4 березня з важким пораненням у голову.

Факт смерті військовослужбовця підтвердили у військовому госпіталі, пише Укрінформ.

«Військовослужбовця доправили у госпіталь 4 березня після важкого поранення в голову. Після операції не вийшов із коми», - зазначили в госпіталі.

Боєць був родом із Фастівського району Київської області, служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області.

Сьогодні пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.

Раніше повідомлялося про бої у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ, були поранені в одному з розвідбатів.

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.